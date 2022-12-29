أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، بمحافظة البحر الأحمر، تاسع محطات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية المجانية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية للعام العاشر على التوالى، بــ 16 محافظة، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل".

الخارجة

ينطلق مؤتمر أدباء مصر فى دورته الخامسة والثلاثين، وذلك لأول مرة فى محافظة الوادى الجديد، وتستمر فعالياته لمدة 4 أيام فى مسرح سينما هيبس بالخارجة، ومكتبة مصر العامة والمركز الاستكشافى وقصر ثقافة الخارجة، بجانب فعاليات فى مركز الداخلة وبعض بيوت الثقافة فى القرى بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمحافظ محمد الزملوط، وبمشاركة 350 أديبًا من أندية الأدب والإعلاميين والنقاد والشخصيات العامة.

القاهرة

تنظم دار الكتب والوثائق الحكومية، ندوة بعنوان "لغتُنا العربية وتُراثنا العلمى"، ومعرضا للخط العربى، وذلك بمناسبة احتفال دار الكتب بـ اليوم العالمى للغة العربية، ومرور 10 سنوات على نشأة سلسلة تراثنا العلمى التى تصدر عن مركز تحقيق التراث بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف دقادوس.

القاهرة

يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، فى السابعة مساءً على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدورى الممتاز لكرة القدم.