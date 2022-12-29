تصريحات الرئيس السيسى خلال احتفالية «قادرون باختلاف» تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "الرئيس خلال احتفالية «قادرون باختلاف»: مليار جنيه لصندوق «ذوى الهمم» وتكليف الوزارات بتعزيز إجراءات دمجهم"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هنأ الشعب المصرى بقدوم العام الميلادى الجديد، متمنيا الخير لمصر وشعبها.

وأعرب عن أمنياته أن يعم الخير والرخاء، وأضاف أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ هو من حمى مصر من مصير بعض البلاد الأخرى التى تجاورنا، خلال الفترة من 2011 ــ 2013، لكن الله نجانا، ومرت هذه الفترة بسلام، مؤكدا أن «القادم أفضل».

وقالت الصحيفة إن ذلك جاء فى جلسة حوارية، أمس الأربعاء، بالنسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف» التى أقيمت بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وأشارت "الأهرام" إلى أن الرئيس وجه التحية والسلام لأرواح الشهداء، كما وجه التحية لأسرهم، قائلا: «لم ولن ننساكم.. والأجر الكبير لكم فيما قدمتموه فى أبنائكم الذين استشهدوا، لكى تكون الدولة فى أمان وسلام».

وفى كلمته بالاحتفالية، أوضح الرئيس أن الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم، خلال الآونة الأخيرة، قد خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة، وفرضت تحديات جسيمة جعلتنا ندرك، يقينا، أن الالتفاف حول الوطن، والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته الإلهية، هما السبيل الوحيدة، ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية، وفق ما نصبو إليه، ونحلم به.

ووجه الرئيس جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما تم اتخاذه من إجراءات، من خلال تعزيز البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها، ولتصبح جهود تمكين ذوى الهمم جزءا أساسيا لا يتجزأ من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

وفى هذا الإطار، أعلن الرئيس السيسى عددا من الإجراءات التنفيذية، ووجه مختلف مؤسسات الدولة، لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث كلف وزارة التضامن الاجتماعى بتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، ضمانا لحصولهم على كل الحقوق والخدمات، ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذوات الهمم المتزوجة، أسوة بباقى الأشخاص ذوى الهمم.

كما كلف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات لذوى الهمم فى كل مراكز الشباب، ومراكز الابتكار الشبابى والتعلم، والمدن الشبابية. وكلف الرئيس وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوى الهمم، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، ووزارة الصحة بإتاحة الخدمات الصحية المتكاملة لهم، فى جميع الهيئات العلاجية بالمحافظات، أيضا وزارة النقل بمراعاة تضمين مشروعات النقل المختلفة أكواد الإتاحة، وفقا لمتطلبات ذوى الهمم.

كذلك كلف الرئيس وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى بالتنسيق معا، لإطلاق مبادرة «رفقاء قادرين باختلاف» فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، ودور الرعاية ومختلف الهيئات.

وأعلن الرئيس السيسى تكليفه وزارة القوى العاملة بصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم، موجها بإنشاء صندوق لذوى الهمم، ودعمه بمبلغ مليار جنيه.

وتحت عنوان "السيسى فى جلسة حوارية مع شباب ذوى الهمم: دفعنا ثمنا كبيرا لحماية مصر.. وقدمنا 3 آلاف شهيد و13 ألف مصاب من الجيش والشرطة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال إن الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها، موجها التحية لأرواح شهداء الجيش والشرطة وأسرهم الذين دفعوا ثمنا كبيرا لحماية مصر وبقائها.

جاء ذلك فى رده على أسئلة عدد من الشباب والفتيات من ذوى الهمم خلال جلسة حوارية فى احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وذكر الرئيس أن «مصر دفعت ثمنا غاليا تمثل فى أكثر من 3 آلاف شهيد و13 ألف مصاب من أبناء الجيش والشرطة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وحمايتها».

الرئيس السيسى، ردا على سؤال الشابة فرح حسن الكومى، لاعبة تنس طاولة، وراقصة فنون شعبية وملقية للشعر، حول أهم أمنياته للعام الجديد، قال إن من يكون فى مكانى لا يتمنى غير أن يعم الخير على بلاده حتى يستطيع تلبية وتحقيق كل ما يتمناه الشعب المصرى.. وعلى المستوى الشخصى، أنا لا أتمنى أمرا شخصيا لى، وكل ما يهمنى أن يعيننى الله ويوفقنى ويكرمنى حتى أستطيع تيسير الحال عليكم».

وطلب الرئيس من الشابة فرح أن تدعو الله له بذلك، وأن تقدم شعرا يملؤه التفاؤل والفرح.

وردا على سؤال من الشاب رامز ممدوح عن أصعب موقف تعرض له الرئيس خلال تواجده فى القوات المسلحة، قال الرئيس «إن أصعب وقت كان فى عام 2011، وأنه كان يبكى على مصر خلال هذه الفترة، وشعر أن الأمور كانت من الممكن أن تخرج عن السيطرة وتدخل الدولة فى دوامة كبيرة من الدمار والخراب»، مضيفا «كنت أشعر بالخطر الشديد، وأن أصعب شيء هو أن تشعر أن أهلك ممكن أن يضيعوا ولا تستطيع أن تقدم لهم شيئا».

وتابع الرئيس: «كثيرون فى مصر وخصوصا فى الجيش كان عندهم القلق والخوف بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو من حمى مصر.. أنا من الناس اللى ممكن كانوا يبقوا شايفين حجم الدمار الذى ستدخل فيه الدولة لسنين طويلة قد تصل إلى 40 سنة.. الجيش والشرطة والدولة دفعوا ثمنا كبيرا جدا.. والله سبحانه وتعالى هو من حمى مصر تقديرا وحبا لها ولشعبها».

وتحت عنوان "جولة للرئيس فى معرض قادرون باختلاف"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفقد، أمس الأربعاء، معرض قادرون باختلاف فى نسخته الرابعة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة، حيث حرص الرئيس السيسى - خلال جولة تفقدية بالمعرض - على مصافحة أطفال وشباب قادرون باختلاف ورافق الرئيس خلال الجولة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، حيث تفقد الرئيس السيسى عددا من ملاعب رياضية مثل الدراجات الهوائية وركوب الخيل ومضمار الرماية.

وشاهد الرئيس خلال جولته داخل أروقة المعرض العديد مما صنعوه قادرون باختلاف من مشغولات يدوية ولوحات فنية، واستمع الرئيس إلى شرح من نيفين القباج وزيرة التضامن حول أقسام المعرض، وقام أحد شباب قادرون باختلاف بإهداء الرئيس مصحفا كهدية تذكارية.. وتبادل الرئيس أطراف الحديث مع عدد من الشباب داخل المعرض.. كما تفقد الجناح الإماراتى داخل المعرض والذى تم تفعيله بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة فى مصر.

وذكرت صحيفة "الأخبار"، فى تغطيتها للاحتفالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عانق أحد المشاركين فى الاحتفال وسط تصفيق حاد وتقدير كبير من الحضور فى لفتة إنسانية وأبوية.

وتبادل الرئيس السيسى أطراف الحديث مع أحد أبنائه من ذوى الهمم الذى ترك مكانه بعفوية واتجه صوب الرئيس ليعانقه ويعبر له عن تقديره الشديد لاهتمامه الكبير بذوى الهمم.

وقدم الرئيس السيسى الشاب من ذوى الهمم ليعرفه على رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى وعاود الشاب معانقة الرئيس مرة أخرى وبدا عليه التأثر الشديد وقال عندما أعطى له الميكرفون للتحدث للحضور «أنا النهاردة ملكت الدنيا كلها.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. مصر حلوة وإحنا حلوين.. وربنا معانا ياريس.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن مصر استطاعت تنظيم 289 بطولة وحدثا عالميا كما حققت 2664 ميدالية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية موضحا أن مصر استضافت مجموعة من البطولات العالمية لـ "قادرون باختلاف" لم تنظم فى أى دولة أخرى على مستوى العالم.

وأضاف صبحى أن الدولة استطاعت إنجاز بنية أساسية وتحتية تجعلها قادرة على استضافة أى حدث رياضى، حيث تمثل هذه البنية الأساسية 65% من قدرة تكلفة تنظيم أى حدث مستقبلى.

وأكد صبحى أن مصر استطاعت تنفيذ 50 مشروعا وبرنامجا بمشاركة من 250 ألف ناشئ وشاب من ذوى الهمم فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تنظيم دورى رياضى لذوى الهمم فى إطار مبادرة «شموس لا تغيب بسمة أمل».

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق دورى كرة السلة لضعاف السمع ودورى كرة القدم للصم بالإضافة إلى قصار القامة وكرة القدم للساق الواحدة.. لافتا إلى أن مصر قامت أيضا هذا العام بتنظيم بطولة دولية بارالمبية وهى بطولة العالم لكرة اليد وهى أول بطولة تقام فى مصر والعالم.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر استضافت أيضا بطولة أفريقيا البارالمبية المفتوحة وهى أول بطولة دولية مفتوحة لرفع الأثقال، كما تم إطلاق مجموعة من المبادرات منها تطبيق كود الإتاحة فى جميع المؤسسات الشبابية والرياضية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والتوسع لإقامة مراكز التخاطب فى مراكز الشباب وفقا للتقسيم الجغرافى والكثافة السكانية والتوسع فى إقامة مراكز التخاطب فى مراكز الشباب وفقا للتقسيم الجغرافى فضلا عن إقامة رحلات متخصصة لذوى الهمم.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تبنت الحماية الاجتماعية منهجا أصيلا فى برامجها وسياساتها وأحرزت تقدما نوعيا فى الوفاء بحقوق ذوى الإعاقة وتأهيليهم ودمجهم.

وقالت القباج فى كلمتها إن تحقيق الدمج والشمولية من مصلحة الجميع على كافة المستويات، المستوى الإنسانى والحقوقى، والمستوى السياسى وتعظيم الشعور بالانتماء والمواطنة، وعلى المستوى الثقافى بتعزيز الوعى بخفض مسببات الإعاقة.

وأضافت أن مستقبلنا يكمن فى تعاون الجميع حتى تتحقق التنمية الدامجة والشاملة فى أن يشعر كل فرد منا بمسئوليته تجاه الحفاظ على مكتسباتنا واستقرار مجتمعاتنا وبناء وطننا وإشعال همتنا وتجديد أحلامنا.

وأعلنت عن إطلاق مبادرتين مهمتين تسهمان فى دعم ذوى الإعاقة ليصبحوا مشاركين ومدمجين وفاعلين فى المجتمع، الأولى بعنوان الإتاحة وكسب العيش، مناشدة جميع المؤسسات والمصالح والجامعات والشركات والبنوك ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية وغيرها للمساهمة فى إتاحة البيئة المكانية والتكنولوجية لتيسير تواصل ذوى الإعاقة.

بدورها، أكدت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، أن مصطلح أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة قادرون باختلاف، ليس فقط تطورا إنسانيا فى الاسم والمسمى، ولكنه تطور أخلاقى واجتماعى.. وأضافت مبدى أنه لولا دعم الرئيس السيسى للقادرين باختلاف ما كنا وصلنا إلى أن تؤكد اليوم أنه لنا مكان مستعرضة فى الوقت نفسه رسائل شكر وعرفان وتقدير من أمهات القادرون باختلاف وأشارت إلى أن نظرة المجتمع اختلفت اختلافا جذريا إلى قادرون باختلاف».. ونوهت إلى أن الاتحاد الرياضى المصرى سيشارك فى بطولة العالم المقامة فى فرنسا 2023 بخمسة منتخبات، كما ستتقدم مصر فى يناير المقبل لأول مرة لاستضافة بطولة العالم للإعاقات الذهنية وذلك لاستضافتها فى 2027.

وتحت عنوان "معارض أهلا رمضان تنطلق الأحد القادم... حتى نهاية الشهر الكريم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن انطلاق معارض «أهلا رمضان» بكافة المحافظات بداية من الأحد القادم، وحتى نهاية الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع د. المصيلحى مع وزير التجارة والصناعة المهندس احمد سمير بحضور الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسنين والمهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك واحمد مهدى مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، وعادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ود. علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية والمهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من أعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والموردين والمنتجين والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية وشركات السلع الغذائية.

وأشار الوزير إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى.

وأكد أن الإفراجات الجمركية التى أقرتها الدولة مؤخرا هدفها توفير السلع مستلزمات الإنتاج وطالب رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات بضرورة إنشاء ما لا يقل عن خمسة معارض بكل محافظة كحد أدنى وكذلك إنشاء ركن بكل سلسلة تجارية لسلع أهلا رمضان وتثبيت أسعار عدد من السلع أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين لتوفير الأماكن الخاصة بالمعارض دون تكلفة على العارضين.

وتحت عنوان "وزير الداخلية يعتمد قبول 2950 طالبا بكلية الشرطة.. اجتياز المقبولين اختبارات وشروط أعباء الوظيفة الشرطية"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2022 " 2023.

وخلال مؤتمر صحفى عقد بمقر أكاديمية الشرطة، تم خلاله استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق.

من ناحيته، أعلن اللواء هانى أبو المكارم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول 2950 طالبا فى كلية الشرطة هذا العام، مؤكدا أن اختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة سواء من خريجى الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية وقسم الضباط المتخصصين تتم وفق أحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية دون تدخل العنصر البشرى، وأن المتقدمين خلال مراحل الاختبارات تتم بالشكل الحديث بإجمالى 50752 طالبا وخاض المتقدمون مراحل الاختيارات بكل شفافية.

وتحت عنوان "«أمناء الحوار الوطني» ينتهى من محاور الجلسات ويرسلها للقوى السياسية"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى نقيب الصحفيين، أرسل للأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحوار، المحاور التى انتهى إليها، تمهيدا لانطلاق جلساته الفعلية خلال يناير المقبل.

ووفقا لما أرسله مجلس أمناء الحوار الوطنى للأحزاب والقوى الوطنية فإن المحور السياسى تضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، والتى شملت النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية وتنقسم إلى قانون مجلسى «النواب والشيوخ»، والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، بالإضافة إلى التفرغ لعضوية المجلسين.

وشملت لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات اللجنة والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، كما تضمنت لجنة المحليات، قانون المجالس الشعبية المحلية من حيث الاختصاصات والتشكيل والتمويل والنظام الانتخابى ومفوضية القضاء على التميز.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى فشمل لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة وهيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرى أن تركز علها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.