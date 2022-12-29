طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أهم التقلبات بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

ويسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

وتوجد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ولفتت الأرصاد إلى أن هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحا وغائم جزئى وامطار خفيف قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد .

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فإنها تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر إلى نصف مصر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر وربع إلى متر خمسة وسبعون والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الادارية 19 12

6 أكتوبر 20 11

بنهـا 20 12

دمنهور 19 12

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 11

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 13

شلاتين 24 14

الاسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 11

مطروح 19 14

السلوم 19 11

سيوة 19 08

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 23 11

كاترين 14 04

رأس سدر 23 13

نخل 17 06

طابا 18 12

نويبع 19 12

حلايب 21 14

شرم الشيخ 23 13

الغردقة 22 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 10

بنى سويف 20 10

المنيا 21 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 23 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

الوادى الجديد 22 10

أبوسمبل 22 10

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 21 13