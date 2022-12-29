حياة كريمة.. محافظ الإسكندرية يعلن موعد انتهاء جميع المشروعات

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأربعاء، إن مبادرة حياة كريمة ساعدت فى تغيير المستوى الاجتماعى لمواطنى قرى الإسكندرية، مشيرا إلى إنجاز 70% من مبادرة حياة كريمة حتى الآن، فى قرى عروس البحر المتوسط.
وشدد على أن سيتم إنجاز 100% من مشروعات حياة كريمة مع نهاية مارس 2023.
وتابع المحافظ: "مبادرة حياة كريمة تخدم ما بين 200 ألف إلى 250 ألف نسمة وهناك 17 قطاعا ونحو 125 مشروعا بقرى الإسكندرية بتكلفة أكثر من 3 مليارات جنيه".
وكشف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية عن نجاح الأجهزة المعنية بالمحافظة فى تصريف وشفط مياه الأمطار رغم زيادة الكميات عن العام الماضى 2021.
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