الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه يسود اليوم الخميس طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ولفتت إلى وجود شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية صباحا وغائم جزئي على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت عن أنه من المحتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف وإرتفاع الموج فيه من متر إلى نصف مصر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحرالأحمر تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر وربع إلى متر وثلاثة أرباع والرياح السطحية شمالية شرقية.