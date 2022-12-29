حياة كريمة.. محافظ المنيا: 81 مدرسة جديدة ومشروعات صرف بـ 14 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا أنه تم توصيل الغاز الطبيعى والإنترنت فائق السرعة إلى منازل مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا توفر جميع الخدمات بقرى المحافظة التى شملتها المبادرة.





وقال ، فى تصريحات إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك 212 مشروعا فى قطاع التربية والتعليم، منها 100 إنشاء جديد و116 رفع كفاءة،

وأوضح محافظ المنيا أن 81 مدرسة جديدة دخلت الخدمة العام الدراسى الجديد، ما بين إنشاء وإحلال وتجديد فصول وتوسعة.

وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت فى تخفيف الكثافة داخل الفصول، حيث أصبح الاستيعاب لـ 40 تلميذا بعدما كانت تصل الأعداد إلى 80، كما تم حل الفترتين، وإنشاء مدارس فى بعض القرى خلال ستة شهور فقط.

وأكمل أن العمل يتم فى 178 محطة صرف و17 محطة معالجة بتكلفة 14 مليار جنيه، موضحا أن محطة الرفع والمعالجة "كانت تستغرق 10 سنوات من أجل أن تعمل، والآن تتم فى 18 شهرًا".

وحول قطاع الصحة، قال المحافظ "يوجد لدينا 162 مركزا طبيا ووحدة صحية فى المرحلة الأولى، و149 رفع كفاءة، وهناك 112 إنشاء جديد، بالإضافة لوجود مستشفى أبو قرقاص على مساحة 5 فدان، ومستشفى مغاغة بنفس المساحة"، موضحًا أن مبادرة "حياة كريمة" وفرت فرص عمل للشباب فى قرى محافظة المنيا.