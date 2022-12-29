أهم الظواهر الجوية المؤثرة على طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد ويكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

وعن حالة البحر المتوسط، كشفت الأرصاد عن أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.