الأنبا سيداروس يستقبل وفد إدارة المطرية للتهنئة بالعيد

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، بالمقر الأسقفى بعزبة النخل، الدكتورة هدى فوزى، مدير عام إدارة المطرية التعليمية، وابراهيم سرحان، وكيل الإدارة، والوفد المُرافق وذلك للتهنئة بمناسبة العام الميلادى الجديد واحتفالات عيد الميلاد المجيد.





وشمل الوفد أيضاً محسن احمد، مدير مدرسة السيدة خديجة التجريبية، ونبيل حمدى موجه أول التربية الرياضية بالإدارة. وقد أعرب نيافته عن مدى سعادته بهذا اللقاء الذى ساد فيه جو المحبة والإخاء بتلك الزيارة الكريمة.

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