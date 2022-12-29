البابا تواضروس يعظ حول الحلقة الأخيرة من سلسلة «حكمة الأصوام»

جدة - نرمين السيد - استكمل قداسته السلسلة التعليمية الجديدة "حكمة الأصوام فى كنيستنا"، وتناول جزءا من الأصحاح الأول فى إنجيل لوقا والأعداد "46 – 56"، وأشار إلى أن صوم السيدة العذراء يهتم بالقلب القائد للجهاز الروحى للإنسان، وأن الشخصية الأساسية فى هذا الصوم هى شخصية أمنا السيدة العذراء، واستعرض قداسته صفات القلب فى رحلة، من خلال:

- أن القلب هو محور الكيان البشرى ويندمج فيه: العقل والإرادة والإحساس والذهن والضمير، إلخ.

- يقولون عن القلب: "أن القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا"، "الحياة التى نعيشها تظهر فى النهاية على وجوهنا".

- من أقوال السيد المسيح عن القلب: "أنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا" "مت 6: 21"، "طوبى للأنقياء القلب، لأنهم يعاينون الله" "مت 5: 8".

وأوضح قداسة البابا مدى توافر أعضاء الجهاز الروحى للإنسان فى شخصية السيدة العذراء، من خلال:

1- الأذن المطيعة، "هوذا أنا أمة الرب ليكن لى كقولك" "لو 1: 38".

2- العين الرحيمة، "قالت أم يسوع له: "ليس لهم خمر"" "يو 2: 3".

3- الفم الشاهد والمسبح، "فقالت مريم: تعظم نفسى الرب، وتبتهج روحى بالله مخلصى" "لو 1: 46، 47".

4- الاتضاع القلبى، لأن الاتضاع كان يقود قلبها وحياتها، من خلال:

- التسليم الحياتى، سلمت إرادتها وحياتها لله.

- الابتهاج الداخلى، لأنها تستطيع أن تفرحنا حتى الوقت الحالى وإلى النهاية بالبهجة الداخلية.

- بهجة التسبيح، تسبيح القلب هو التعبير الأسمى عن الفرح لعدة أسباب، هى:

1- فرح الخلاص، "نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص، لما أتيت لتعين العالم" من صلاة الساعة السادسة.

2- فرح النفس، وفرح النفس الداخلى يرفع جهاز مناعة الإنسان، "أسبح الرب فى حياتى، وأرنم لإلهى ما دمت موجودا" "مز 146: 2".

3- فرح القديسين، التسبيح بالقلب فى أشكال كثيرة، مثل: مدائح وألحان وترانيم ومردات فى القداس، وفى التسبحة اليومية يوجد جزء خاص بالتسبحة للقديسين تسمى "مجمع القديسين"، لأن هذا هو عملنا فى السماء.

وطرح قداسة البابا سؤالا: كيف نملأ قلوبنا بالتسبيح؟

1- اسمع بأذنك الكلمات المقدسة دائما، واجعل كلمة حاضرة فى أذنك، "لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا، بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، بنعمة، مترنمين فى قلوبكم للرب" "كو 3: 16".

2- املأ عينيك بمشاهد مقدسة، سواء من الطبيعة أو من بيت الله، لأننا نفرح برسم صورة للسيدة العذراء أو أحد القديسين.

3- اجعل كلام لسانك مقدسا، ليس فقط بكلام الإنجيل، ولكن بكلمة البركة أو كلمة المساعدة أو كلام الصدق وكلام السند، "أخبر باسمك إخوتى فى وسط الجماعة أسبحك. يا خائفى الرب سبحوه مجدوه يا معشر ذرية يعقوب، واخشوه يا زرع إسرائيل جميعا" "مز 22: 22، 23".

4- احفظ فى قلبك تسابيح مقدسة، "أنا نائمة وقلبى مستيقظ" "نش 5: 2"، "من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح" "مز 113: 3".