قارىء ذوى الهمم : الرئيس السيسي دائما يدعمنا ويساعدنا على تحقيق كل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:25 مساءً - قال عمر اشرف ، قارئ القرآن الكريم من ذوي الهمم في احتفالية قادرون بإختلاف ، إن يدرس بالصف الثالث الإعدادى الازهري بمحافظة المنوفية، وضمن المبدعين بمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن رحلته مع تلاوة القرآن الكريم بدأت وهو في السادسة من عمره، حيث كان يفتتح الإذاعة المدرسية بالقرآن الكريم، ويشارك فى مسابقات واحتفالات وأمسيات دينية.

ووجة أشرف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم ا الاربعاء ،الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وإهتمامة بذوى الهمم وأنة دائما يدعم قادرون باختلاف، ويساعدهم على تحقيق كل ما يتمنون، مشيراً إلى أن الرئيس طيب القلب، ودموعه قريبة جدا عند الحديث مع قادرون باختلاف، وعند بكاءه اليوم أثناء الحديث مع إحدى الفتيات، بكيت أنا أيضا بسبب بكاءه وشعوره بنا

عبر عمر أشرف قارئ القرآن الكريم في حفل قادرون باختلاف في نسخته الرابعة، اليوم، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في هذه المناسبة الكبيرة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، مؤكدا أن هذا اليوم، أسعد أيام حياته على الإطلاق.

وتابع :" الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدولة بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جسدت معاني الحب والوفاء، من خلال دعم ذوي الهمم بكل الطرق، ومساعدتهم لكل الوسائل في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم"، مؤكدا أن قراءته للقرآن الكريم في حضرة الرئيس، دعم كبير له في مستقبله ، مشيرا إلي أنه يحلم بأن يصبح قارئا للقرآن الكريم في الإذاعة والتليفزيون، وتحقيق حلمه منذ الصغر، موضحا أنه فقد رجليه في حادث أليم، تم بتر رجليه في أعقابه، مؤكدا أن الدولة تغيرت بشكل كبير في دعم ذوي الهمم، من خلال مساعدتهم، والوقوف بجوارهم وتحقيق أحلامهم.