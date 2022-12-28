مجلس ذوي الإعاقة: احتفالية قادرون باختلاف انتصار من الرئيس السيسي للمرأة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:25 مساءً - روت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كواليس الحديث الذي دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على هامش احتفالية قادرون باختلاف، اليوم الأربعاء.

وقالت إيمان كريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أبناء ذوي الهمم يشهدون كل عام الحصول على مكتسبات جديدة، مؤكدة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صافحها ورحب بها؛ خلال لقائهما.

وأضافت أن هذه الاحتفالية تمثل انتصارًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرأة من ذوي الهمم؛ خاصة وأنها سيدة صاحبة إعاقة، مشيدة بقانون ذوي الهمم الذي أشرف عليه أشخاص من ذوي الهمم، كما أن احتفالية اليوم عبّرت عن أصوات الأبناء من ذوي الهمم.

وأوضحت، أن هناك قيادة سياسية تراعي حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن صندوق قادرون باختلاف يختص بإنشاء مستشفيات للرعاية الصحية، ودعم وتنمية المواهب، إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الهمم.

وعن اللفتة الإنسانية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأحد أبناء ذوي الهمم، لفتت إلى أن هذا الشاب من محافظة كفر الشيخ، ولديه أفكارًا جميلة جدًا ولم يستطع تمالك نفسه وتوجه من أجل مصافحة الرئيس؛ حيث وجه الرئيس الحرس بعدم إيقافه؛ في لفتة أبوية إنسانية.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، خلال مداخلتها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يُمثل نموذجًا يُحتذى به؛ فهو يستطيع التعامل والتحدث مع كل شخص بلغته.