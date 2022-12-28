30 ألف جنيه لأسرة المؤذن المتوفى فجرًا بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسرة المؤذن صديق مهلل محمد أحمد، المتوفى فجرًا أثناء رفعه أذان الفجر بمسجد الحسين بعزبة المصري، التابع لإدارة أوقاف الكلح غرب بمديرية أوقاف أسوان.

ووجه “جمعة” مديرية أوقاف أسوان بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقرر وزير الأوقاف، صرف 30 ألف جنيه لأسرة المؤذن المتوفى، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.