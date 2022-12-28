«البحوث الإسلامية» يعلن تأجيل الاختبارات التحريرية لمسابقة «الإيفاد»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية عن تأجيل موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للمسابقة العامة للإيفاد (المسابقة العامة/ اللغات) للعام الدراسي 2022/2023م، المستوفين لشروط التقدم الواردة بلائحة الإيفاد الصادرة بقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم {3} لسنة 2018م إلى إجازة منتصف العام، وذلك نظرًا لتزامن المواعيد القديمة مع اختبارات منتصف العام بالكليات، حيث توجد مقرات الاختبارات، بالإضافة إلى الاختبارات بالمعاهد الأزهرية.

وكانت قد أعلنت الأمانة زيادة عدد التخصصات المطلوبة للمسابقة، والتي يتقدم إليها العاملون في الأزهر الشريف، من حملة المؤهلات العليا لتشتمل على: {العلوم الشرعية - اللغة العربية – الوعظ – القراءات – الرياضيات – التاريخ - الجغرافيا - العلوم (الكيمياء، الأحياء)}، وحملة الماجستير والدكتوراه في تخصصات: {علوم شرعية - علوم عربية}.

وأوضحت الأمانة، أن المسابقة تضم أيضًا تخصصات في اللغات ويتقدم إليها العاملون في مجال التعليم أو الدعوة والإرشاد الديني الذين يجيدون إحدى اللغات الأجنبية الآتية: {لغة إنجليزية، الوعظ إنجليزي وأسباني} من خريجي كليات الأزهر من الوعاظ ومدرسي العلوم العربية وخريجى كلية اللغات والترجمة «قسم الدراسات الإسلامية» باللغات الأجنبية المذكورة من العاملين بالأزهر.

وبيّنت الأمانة العامة أنه لا يجوز التقدم إلا لمسابقة واحدة من المسابقتين المذكورتين، على أن يقوم كل متقدم باستيفاء بياناته على استمارة طلب الترشيح الإلكترونية على بوابة الأزهر، وطباعتها واعتمادها ومراجعتها من الرئيس المباشر، ورئيس المنطقة المختص، وذلك بكل دقة، وعدم إغفال أي بيان، ولا تُقبل طلبات الإيفاد إلا إذا كانت الشروط متوفرة وفق لائحة الإيفاد، وفي المواعيد المحددة، وعلى المتقدم للمسابقة متابعة بوابة الأزهر الإلكترونية؛ لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة حتى آخر مراحل المسابقة، وتحمله المسئولية الكاملة عن عدم التزامه بما أقر به، وليس له الحق في مطالبة الأزهر ببحث أمره حال تخلفه عن أيٍّ من الاختبارات المقررة لهذه المسابقة.

كما يشترط فيمن يتقدم للمسابقة، أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكون قد أمضى ثلاث سنوات- على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني أو في عمل يكسبه خبرة فيما يسند إليه من أعمال بالخارج- حسب الأحوال- في ظل التخصص المطلوب، ويتجاوز عن كسر الشهر الأخير في حساب المدة المشار إليها، ألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن (85٪) وفي حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بآخر تقريرين فنيين بذات الدرجة، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا، أما إذا كان الإعفاء مؤقتًا فيلزم تقديم شهادة من الجهات المعنية بالقوات المسلحة بالموافقة على سفره، أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده الأزهر في كل مسابقة.

وكذلك، ألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها، أو إجازة بدون مرتب، وأن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة عمله السابقة بالخارج، ألا يكون متقدمًا لمسابقة شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ/2023م، ألا يكون قد سبق له الإيفاد من قبل سواء على نفقة الأزهر أو الجهة المعيرة، ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية عليه أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة التأديبية أو متهمًا أمام إحدى جهات التحقيق، ألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين، أن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تعقد بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض، ويشترط في مسابقة اللغات اجتياز اختبار في التخصص المتقدم إليه بلغة الدولة الموفد إليها بنسبة لا تقل عن (50٪) من درجة الاختبار.

كما أنه على المتقدم تقديم طلب الترشيح (استمارة التقدم) المطبوعة من البوابة الإلكترونية للعام الدراسي 2022/2023م، بعد طباعته ومراجعته واعتماده وتسليمه للمنطقة التابع لها، وقيام مندوب كل منطقة بتسليمه بالمرفقات لمسئول الإيفاد بالإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد بقطاع مجمع البحوث الإسلامية؛ حيث تسلم الاستمارات المستوفاة إلى الإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد ـ من خلال مندوبو المناطق ـ في الموعد المحدد، ويرفق معها: إقرار من المتقدم للمسابقة بمتابعة بوابة الأزهر الإلكترونية بشكل يومي لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة حتى آخر مراحل المسابقة، وتحمله المسئولية الكاملة عن عدم التزامه بما أقر به، وليس له الحق في مطالبة الأزهر ببحث أمره حال تخلفه عن أيٍّ من الاختبارات المقررة لهذه المسابقة، إقرار بقبول الإيفاد طبقًا للقواعد المالية المقررة للأزهر الشريف، عدد (3) صور شخصية حديثة ـ خلفية بيضاء ـ (4×6) معتمدة مع استمارة التقدم، ومدون عليها الاسم، بالإضافة إلى عدد (2) صورة شخصية (5×8)، صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة، صورة واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير/ الدكتوراة)، صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية، صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي، صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدة من المنطقة.