الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة تسجل 11 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، غدا "الخميس"، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا وغائم جزئي على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية صباحا وغائم جزئى وامطار خفيف قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، غائم جزئي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف وإرتفاع الموج فيه من متر إلى نصف مصر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر وربع إلى متر خمسة وسبعون والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الادارية 19 12

6 اكتوبر 20 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 12

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 11

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 13

شلاتين 24 14

الاسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 11

مطروح 19 14

السلوم 19 11

سيوة 19 08

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 23 11

كاترين 14 04

رأس سدر 23 13

نخل 17 06

طابا 18 12

نويبع 19 12

حلايب 21 14

شرم الشيخ 23 13

الغردقة 22 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 23 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

الوادى الجديد 22 10

أبوسمبل 22 10

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 21 13