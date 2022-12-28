توضيح من البابا تواضروس بخصوص القرار الخاص بأسقف حلوان

جدة - نرمين السيد - شرح قداسة البابا تواضروس الثانى الظروف الصحية، التى يمر بها الأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية حلوان، التى فرضت إصدار قرار بابوى لتنظيم الوضع الرعوى والإدارى فى الإيبارشية.





وجاء نص ما قاله قداسته فى هذا الصدد كالتالى: "أحب أن أوضح أمر بخصوص نيافة الأنبا بيسنتى فى حلوان، الأنبا بيسنتى هو أسقف جليل، وله كل التقدير والاحترام، وظروفه الصحية التى تعرّض لها منذ عدة سنوات جعلته غير قادر على مباشرة ومتابعة الخدمة فى الإيبارشية، ومتابعة أحوالها وأحوال الآباء، وأيضًا المتابعة الرعوية والروحية فى الإيبارشية.

وأضاف: "لهذا السبب أقمنا لجنة داخلية، لجنة من داخل الإيبارشية من الآباء والخدام، وأن يتعاونوا مع أبونا الوكيل هناك لإدارة الإيبارشية جيدًا، الإيبارشية بها ضعفات كثيرة وفى أماكن كثيرة، لذلك القرار الذى أصدرناه به تفاصيل كثيرة، هذه التفاصيل ملتزم بها كل كنيسة فى إيبارشية حلوان، وملتزم بها كل خدمة فى هذه الإيبارشية بكل تدقيق، واللجنة التى تم تشكيلها ستقدم تقريرًا شهريًّا عن الإيبارشية، وطبعًا نصلى أن ربنا يمد يده ويشفيه، ويعطى له القدرة على إدارة الإيبارشية، وعلى ترتيب الحياة فى إيبارشية كبيرة مثل إيبارشية حلوان والمعصرة وكل توابعها".

ورثا قداسة البابا تواضروس الثانى، مثلث الرحمات الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى الذى رقد فى الرب يوم الخميس الماضى، جاء ذلك قبل أن يلقى قداسته عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم.

وقال قداسة البابا: "فى الأسبوع الماضى ودّعنا حبرًا جليلًا من أحبار الكنيسة، مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادى وكل توابعها، نيافة الأنبا كيرلس له تعب كبير فى هذه الإيبارشية على امتداد عشرات السنوات، امتدت إلى ٤٥ سنة. خدم فى هذه الإيبارشية خدمة واسعة، وبدأ بها إيبارشية محدودة، ولكن من خدمته والتعمير الذى قام به والسيامات التى قام بها وتكريس الشباب أو الشابات فى الخدمة، فامتدت الخدمة كثيرًا. وفى السنوات الأخيرة بدأ يعانى من أتعاب كثيرة، وهذه الأتعاب ألزمته الفراش، واضطرته أن يذهب للمستشفى أكثر من مرة، وربنا استرد وديعته فى الأسبوع الماضى، نودّعه، ونذكر خدمته، ونذكر محبته، ونذكر تعبه، ونطلب صلواته عنا جميعًا فى الكنيسة".

وأضاف: "فى فترة تعب نيافته أقمت لجنة من ثلاث آباء أساقفة موجودين بالقرب من المكان، ليستطيعوا أن يساعدوا الأنبا كيرلس فى إدارة الإيبارشية، وطبعًا بعد رحيله ونياحته يبقى الآباء الثلاثة هناك فى إدارة الإيبارشية، لحين ترتيب خدمتها فى المستقبل، وحصر كل شىء فيها، وتقديم تقارير عن الخدمة وعن العمل وعن الآباء وعن الخدام والخادمات، بحيث أننا نرسم صورة للإيبارشية، ونصلى إن ربنا يختار لها راعيًا صالحًا".