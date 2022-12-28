التحالف الوطنى يطلق المرحلة الـ16 من قوافل ستر وعافية بسوهاج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم الأربعاء، المرحلة السادسة عشر من قوافل "ستر وعافية " لأهالى قرية أم دومة وتوابعها بمركز طما بمحافظة سوهاج بمشاركة أكثر من 15 كيان من كيانات التحالف الوطنى لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد.





يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوى الهمم وتسليمهم عدد من الكراسى المتحركة، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح.

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