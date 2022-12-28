مدبولى: تدبير الخامات للمصانع بصورة مستمرة وتعزيز عملية تصنيعها محليا 

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده مساء اليوم، موقف توفير المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية، عبر إنتاجها محليا، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية"، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة "هيئة الدواء المصرية".





وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لموقف توافر الأدوية والخامات التى تحتاجها عملية تصنيع الدواء خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بهدف تدبير هذه الخامات للمصانع بصورة مستمرة، وتعزيز عملية تصنيعها محليا.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار جهود الدولة فى الإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة فى الموانئ، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تدريجيا حل العديد من المشكلات المرتبطة بعملية تراكم البضائع والتى تمس عددا من القطاعات المختلفة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى وجه، خلال الاجتماع، بضرورة تعزيز مستويات التصنيع المحلى للمواد الخام التى تحتاجها مصانع الأدوية فى السوق المصرية؛ بما يسهم فى توفير هذه الخامات ويخفض الفاتورة الاستيرادية المتعلقة بها.

وفى غضون ذلك، أوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أنه تم التنسيق مع رئيس "هيئة الدواء المصرية" بشأن الأسس والمعايير الخاصة بعملية تصنيع المواد الخام محليا، لافتا إلى وجود مميزات ستتمتع بها الشركات التى ستصنع هذه المواد وتوفرها لمصانع الأدوية المصرية.

فيما أشار الدكتور تامر عصام إلى التعاون الجارى مع عدد من الشركات لمواجهة أى تحديات محتملة فى ظل الأزمة العالمية المستمرة، قائلا: تم تحديد أولوياتنا بشأن المواد الخام أو الاحتياجات المختلفة لمصانع الأدوية، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفيرها.