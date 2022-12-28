الرعاية الصحية تعتمد تطبيق دليل «المضادات الحيوية»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية فى دورته الثانية، والدورى رقم (56)، بعد تجديد الثقة فى مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكى لمدة 4 سنوات قادمة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4131) لسنة 2022.



وأشار السبكى إلى أن هذا يأتى فى إطار التنسيق والتكامل والدور الحيوى الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، الإدارة التنفيذية بالالتزام الكامل بتطبيق أدلة العمل الإكلينيكية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وذلك داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

واستعرض الاجتماع، خطة عمل إدارة الدواء وشؤون الصيدلة بالهيئة خلال الفترة القادمة، والتى ترتكز على استراتيجية الاستخدام الأمثل للدواء، والتى ستتم من خلال تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وتوثيقها من خلال المكتبة القومية لدراسة الأدوية والأمراض.

وأوضح الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، أن الاستخدام الأمثل للأدوية يبدأ مراحله الأولى بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية عن طريق "الاعتماد على الأدلة العلمية، التعاون مع المنظمات العالمية، والعمل بمبدأ الطب القائم على الأدلة"، لافتًا إلى جهود الهيئة بإطلاق المؤتمر الطبى الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى فى 17 مايو الماضى للتأكيد على تفعيل ذلك، والتشجيع على تبنى أفضل الممارسات الدوائية المتميزة.

وأضاف، أنه تم إنشاء اللجنة القومية للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أنه تم إصدار 4 أدلة علمية من خلال هذه اللجنة، واعتماد دستور الأدوية الخاص بالمضادات الحيوية واستخدامها، ومشيرًا إلى اعتماد المجلس الاستشارى الطبى للهيئة العامة للرعاية الصحية لهذه الأدلة، والتى تشمل دلائل وإرشادات تم تعميمها وتفعيلها وتطبيقها بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

وتابع: أنه من الخطوات الجادة التى يتم اتخاذها أيضًا تكوين مجموعات عمل الحوكمة ومنظمة الصحة العالمية لضمان الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية أثناء العمليات الجراحية، فضلًا عن أنه تم المشاركة فى تدشين كتيب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يحمل تصنيف الأدوية، وتوقيع مصر اتفاقية Muscat Manifesto والتى تتضمن أربعة أهداف أهمها الاستخدام الأمثل للخط الأول للمضادات الميكروبية، وهو التزام سوف تحققه هيئة الرعاية الصحية.

ولفت، إلى الشراكة بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الدواء المصرية فى مشروع النقاط المضيئة لمدة 8 شهور، لتطبيق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى بدء البرنامج التدريبى على ذلك بِداية من اليوم بمحافظة بورسعيد بتدريب الصيادلة العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، حيث تم اختيار نقاط مضيئة فى كل محافظة ما بين مستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة.

واستكمل، أنه بالنسبة لتفعيل دور الصيدلى الإكلينيكى بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ترتكز محاور العمل على "الهيكل التنظيمى، المسار الوظيفى الإكلينيكى، تقييم استخدام الأدوية، الملائمة الدوائية، تثقيف المرضى، برنامج أمان الأدوية، تفعيل الصيدلة الإكلينيكية فى الرعاية الأولية، برنامج الصيدلى المقيم، برنامج تدريب الطلاب، برنامج تدريب طلاب الفارم دى".

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء وحدة لتقييم استخدام الأدوية والملائمة الدوائية، لتحسين جودة الرعاية وفعالية الدواء بشكل عام والحد من سوء استخدام وتعاطى الدواء، إضافة إلى إنشاء مكتبة لدراسة الأدوية والأمراض لتصبح بمثابة مكتب علمى للهيئة فى أى معلومات عن الأدوية والأبحاث العلمية للدواء، علاوة على تجهيز برنامج تدريبى قوى لتدريب الطلاب الخريجين فى كليات الصيدلة على أحدث الممارسات.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، اعتماد تطبيق برنامج الصيدلى المقيم بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيمثل طفرة نوعية للتعاون فى مجال تدريب الصيادلة الإكلينيكيين، ومشيرًا إلى أنه سيتم التطبيق بمستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء كنموذج أولى.

وتابع: نستهدف اعتماد أقسام الصيدلة بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية من الجمعية الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، إطلاق برنامج بعثات للخارج للأطقم الطبية من كافة الفئات، يستهدف ابتعاث 600 من الكوادر الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة للتدريب بدول كندا وفرنسا وإنجلترا والهند خلال عام 2023، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تكليف الدكتور حسين خيرى نقيب عام الأطباء وعضو مجلس إدارة الهيئة برئاسة اللجنة العلمية التى ستشرف على البعثات للخارج، بالتوازى مع تدريب الأطباء المصريين فى الداخل.