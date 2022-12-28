مدبولى: الرئيس وجه بتعديل شرط سن المتقدم فى مسابقات التعليم لـ 40 عاما

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، سير المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات، حيث استمع لعرض من رئيس الجهاز بشأن نتائج كل من مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وكذا مسابقة شغل 14813 وظيفة معلم مساعد "معلم فصل"، وأيضا مسابقة شغل 3197 وظيفة معلم مساعد "رياض أطفال" فى 14 محافظة وهى المسابقة التكميلية، بعد اجتياز عدد 11990 للامتحان الالكترونى فى المسابقة الأصلية.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعديل شرط السن فى مسابقات شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ليصل إلى 40 عاما بدلا من 35 عاما، وتعديل شرط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى لخوض المسابقة إلى الحصول على تقدير مقبول، وذلك فى إطار إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب فى خوض المسابقة.

ووجه رئيس الوزراء بإعلان نتائج المسابقات على موقع بوابة الوظائف الحكومية"jobs.caoa.gov.eg" وتسليمها إلى الوزارات المعنية لإعمال شئونها، بحيث يتم الإعلان اليوم عن نتيجة مسابقة الأئمة، وغدا نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل والمسابقة التكميلية لمعلم مساعد رياض أطفال، مؤكدا دعمه التام لآلية عمل المسابقات المركزية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى توفر إمكانية اختبار أكثر من 1500 متقدم إليكترونيا فى اليوم الواحد، مع ضمان اختيار أكفأ المتقدمين لشغل الوظائف العامة، وتوفير مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة فى عملية الاختيار التى تمنح فرصا متكافئة بين المتقدمين، دون أدنى تدخل بشرى، مطالبا المرشحين لشغل الوظائف بالالتزام بمدونة السلوك الوظيفى والارتقاء بالخدمات العامة وحسن معاملة المواطنين.

وفيما يتعلق بمسابقة معلم فصل، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز فتح باب التقديم للمسابقة فى الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضى، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وتقدم للمسابقة عدد 89394 متقدما لشغل 14813 وظيفة، انطبقت الشروط على 60695 متقدما، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكترونى 55624 متقدما، واجتازه منهم 14530 متقدما فى 27 محافظة.

وفيما يتعلق بالمسابقة التكميلية لمسابقة رياض الأطفال، أوضح رئيس الجهاز أنه تم فتح باب التقديم فى مسابقة شغل عدد 3197 وظيفة معلم مساعد "رياض أطفال" فى الفترة من 14 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر، وذلك فى 14 محافظة منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكترونى ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها، والمحافظات هى: القاهرة، وقنا، والشرقية، والأقصر، والجيزة، وسوهاج، وأسوان، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسيوط، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، مشيرا إلى أنه تقدم للمسابقة عدد 5765 انطبقت الشروط على عدد 4863 متقدما، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكترونى 4497، واجتازه منهم 1656 متقدما.

وعن مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة الأئمة قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون فى التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم "أون لاين" على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، فى حين أن التقديم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15988 متقدما، وانطبقت شروط الترشيح لخوض الاختبار الإلكترونى على عدد 13096 متقدما، وحضر منهم الاختبار 9618 متقدما، ونجح منهم 548 متقدما، وذلك بعد أن اجتازوا اختبارات إلكترونية وشفوية.

كما عرض الدكتور صالح الشيخ نتيجة مسابقة شغل " 240 " وظيفة مهندس "النوعية" لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى واتصالات وحاسب آلى" بالمستوى الوظيفى الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والرى والجهات التابعة لها، حيث أوضح رئيس الجهاز أنه تم فتح باب التقديم فى الإعلان المركزى فى الفترة من 20 فبراير الماضى وحتى 7 مارس، وبلغ عدد المتقدمين 6280 متقدما، وتوافرت الشروط المطلوبة فى الإعلان على 5695 متقدما، بينما حضر منهم الاختبار الإلكترونى بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز عدد 4406 متقدمين، وذلك فى الفترة من 23 إلى 29 مارس الجارى، اجتازه منهم 293 متقدما ونجح منهم 240 مهندسا.