شادى حسين يقود هجوم الأهلى أمام سيراميكا.. والشحات وديانج وياسر أساسيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سيراميكا والتي تجمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلى من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلى معلول فى الدفاع، واليو ديانج وحمدى فتحي وبرونو سافيو فى الوسط ومحمد مجدى أفشة وشادى حسين وحسين الشحات فى الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو السولية وكريم فؤاد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.