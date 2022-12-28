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 مدبولى: نتابع بصورة دورية استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة

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رانيا ربيع 2022-12-28 17:38 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار، لمتابعة استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء، إلى الاهتمام والمتابعة الدورية التى توليها الدولة لاستعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هناك تكليفا اليوم، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يكون الافتتاح متضمنا لفعالية يقيمها أبناؤنا "القادرون باختلاف".

وأكد "مدبولى" ضرورة أن تكون إدارة هذه المدينة على أعلى مستوى من الاحترافية فى نظم الإدارة والتشغيل، وخاصة أنها صرح كبير يضم عددا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمعارض الفنية لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها، بالإضافة إلى احتواء المدنية على قاعة احتفالات كبرى مجهزة بأحدث التقنيات، ومتحف.

هذا وتناول اللقاء مناقشة عدد من أفكار ومعايير اختيار مجلس الأمناء، وكذا مجلس إدارة المدينة، تمهيدا للاختيار، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم الاعلان عن الشركة التى ستتولى أعمال التشغيل والصيانة قريبا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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