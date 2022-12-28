محطة مخلفات أبو رواش.. طاقة نظيفة وتحول للأخضر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتم تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، بالتنسيق والتعاون بين 4 وزرات منهم البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والإنتاج الحربى، وتتم إقامته فى أبو رواش بمحافظة الجيزة على مساحة 12 فدانا تقريبا.

ويهدف مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، إلى معالجة 1200 طن يوميا للمخلفات الصلبة البلدية لإنتاج 30 ميجاوات ساعة، وتحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات.