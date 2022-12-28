بطريرك الكاثوليك يستقبل المدبر البطريركى للكلدان للتهنئة بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الأربعاء الخور أسقف بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى الكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، والوفد المرافق له، من أبناء الكنيسة، والأخوات الراهبات، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البطريركى، بكوبرى القبة.





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