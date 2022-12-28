التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة السادسة عشر من قوافل «ستر وعافية»

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم الأربعاء، المرحلة السادسة عشر من قوافل "ستر وعافية " لأهالى قرية أم دومة وتوابعها بمركز طما بمحافظة سوهاج بمشاركة أكثر من 15 كيان من كيانات التحالف الوطنى لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد.





يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوى الهمم وتسليمهم عدد من الكراسى المتحركة، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح.

و تتضمن القافلة أيضا حملات متعددة لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه لعدد 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات اخرى فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.

شارك فى القافلة 15 كيان من كيانات التحالف وهم "مؤسسة أبوالعينين - جمعية الأورمان - مؤسسة العربى لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة مصر الخير - جمعية مصطفى محمود - جمعية رسالة - بنك الطعام المصرى - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة حياة كريمة" بمشاركة أكثر من 2500 متطوع وموظف وتنفيذى.

كان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتى جاءت تحت شعار "ستر وعافية1"، وذلك بقرية أولاد عليوة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة "ستر وعافية 2" بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالى قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ووصلت قافلة "ستر وعافية 5" قرية كفر حجازى التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أما قافلة "ستر وعافية 6" فخدمت أهالى قرى غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والقافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية كما حلت القافلة الثامنة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بينما القافلة التاسعة والعاشرة فتم تنفيذها بقرى الطويرات ودندرة بمحافظة قنا أما القافلة الحادية عشر فكانت بقرية الضبعية بالإسماعيلية بينما المرحلة الثانية عشر والثالثة عشر بقرى سلوا والرغامة البلد بأسوان وأخيرا المرحلة الرابعة عشر والخامسة عشر بقرى الدير، القريا، النمسا وتوابعهم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.