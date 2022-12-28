وتوالى وزارة الخارجية اتصالاتها على مدار الساعة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية، حيث قامت السفارة المصرية فى أنقرة بالتحرك منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث للاطمئنان على المواطنين المصابين، والمتابعة مع السلطات التركية والمستشفيات التى تم نقلهم إليها لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
وقد التقى أعضاء السفارة بأربعة من المصابين الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، كما تابعوا مع الأطباء المختصين تطورات الحالة الصحية لباقى المصابين الذين من المتوقع بقائهم لتلقى الرعاية الصحية لفترة قادمة، فضلا عن قيام السفارة بالاتصال بأسر المصابين لطمأنتهم وإخطارهم بتطورات الحالة الصحية لهم.
كما تواصل السفارة فى أنقرة اتصالها بالوكيل الملاحى لضمان حصول المواطنين المصابين على مستحقاتهم المالية، وإلزامه بتحمل تكاليف العلاج حتى تماثلهم للشفاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين المواطنين الأربعة عشر الذين كانوا على متن السفينة هناك حالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى قبطان السفينة المفقود، حسام أحمد ثابت عبد الحافظ، الذى مازال البحث جاريا عنه.
وتنعى وزارة الخارجية فى هذا الإطار، المواطن محمد رمضان فرغلى محمود قاسم، الذى وافته المنية فى هذا الحادث الأليم، وجارى إنهاء إجراءات عودة جثمانه إلى أرض الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تتابع حالة المصريين المصابين فى حادث حريق سفينة أمام تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.