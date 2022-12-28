مصر تقدم التعازى لجمهورية السودان الشقيقة فى ضحايا حادث مرورى

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن خالص التعازى لجمهورية السودان الشقيقة فى حادث التصادم المرورى بمدينة أم درمان السودانية، والذى أسفر عن مصرع 16 شخصًا وإصابة 19 آخرين.





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