الرعاية الصحية تكرم الإدارات والمنشآت الطبية المتميزة فى تأمين مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - كرَّم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مجموعة من الممثلين عن الإدارات والفروع والمنشآت الطبية المتميزة التى شاركت فى التأمين الطبى لمؤتمر المناخ، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.





جاء ذلك على هامش فعاليات انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية فى دورته الثانية، والدورى رقم "56"، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعد تجديد رئاسة مجلس الوزراء الثقة فى المجلس وفقًا للقرار رقم "4131" لسنة 2022.

وقال الدكتور أحمد السبكى، إن نجاح التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP27 يبرهن على قدرة الدولة المصرية فى التأمين الطبى للأحداث والمؤتمرات الدولية الهامة، موجهًا الشكر للجهاز التنفيذى للهيئة ومدراء الإدارات والأطقم الطبية والإدارية لدورهم الفعَّال فى التأمين الطبى لمؤتمر المناخ، واصفًا إياهم بأنهم كوادر بشرية تتمتع بالمهارات والكفاءة والصلابة، كما ثمَّن تعاون منظمة الصحة العالمية وجهودها فى تدريب الأطباء على طب الطوارئ والحالات الحرجة.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكى، دور هيئة الإسعاف المصرية، والهلال الأحمر المصرى، ووزارة التضامن الإجتماعى بمساعدة الأشخاص الأولى بالرعاية وذوى الهمم، وتكامل جهود كافة قطاعات الدولة للتأمين الطبى لنجاح التأمين الطبى لمؤتمر المناخ.

وثمَّن "السبكى"، تعاون شركة أسترازينيكا لإنشاء مستشفى هيئة الرعاية المُصغر الميدانى EHA FEILD HOSPITAL والذى كان مقامًا بالمنطقة الخضراء للمؤتمر بالقرب من المركز الدولى للمؤتمرات للمشاركة فى التأمين الطبى للمؤتمر، وتابع: أن المستشفى الميدانى قد استقبلت 47% من الحالات الطارئة خلال فترة انعقاد فعاليات المؤتمر.

وأشاد السبكى، بدور المستشفى الميدانى فى نجاح التأمين الطبى للمؤتمر، حيث مثلت نقلة فى الخدمات الصحية المقدمة للوفود المشاركة بالمؤتمر، جنبًا إلى جنب مستشفى شرم الشيخ الدولى والتى تم تطويرها على أعلى مستوى، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وإمدادها بالأطباء الاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية للمشاركة بالتأمين الطبى للمؤتمر.

وشمل التكريم، الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، والدكتور أحمد حنفى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكى، والدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسى ومدير الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور أحمد العزب، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير والمشرف العام على منظومة الطورائ والرعاية العاجلة بمستشفيات الهيئة، والدكتور محسن عبيدو، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالى والمشرف العام على إدارة الشئون المالية بالهيئة، والدكتور فتحى شمس الدين، المستشار الإعلامى والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور وائل عمران، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد، والدكتور محمد أبوالمجد، المشرف العام على إدارة التسويق وتنمية الأعمال، والدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، والدكتور أحمد البرعى، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة بالأقصر، والدكتورة غادة شاكر، عضو بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة نيرمين عاشور، المدير الفنى لمشروع المستشفيات الخضراء وعضو المكتب الفنى لمكتب المدير التنفيذى للهيئة، والأستاذ أحمد مصيلحى، عضو المكتب الفنى لمكتب نائب رئيس الهيئة، والأستاذة رشا شاكر، عضو المكتب الفنى لمكتب نائب رئيس الهيئة.

كما شمل التكريم، الدكتور أحمد عبدالحميد، مدير الطوارئ بمستشفى شرم الشيخ الدولى، والأستاذة سهام عبدالعليم، مديرة إدارة التمريض بمستشفى شرم الشيخ الدولى، والدكتورة ميرا فايز، مدير إدارة الصيدلة والتموين الدوائى، والدكتور محمد صلاح، مدير قسم الطوارئ بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر، والدكتور عمرو صلاح، مدير قسم الطوارئ بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر، والأستاذة عفاف محمد فهمى، مديرة إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة سماء طلعت، مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور مهند المغربى، مشرف الإدارة الفندقية، والدكتور على محمد النمس، الإدارة الهندسية، والأستاذة سمر مسعد، المنسق الإعلامى الصحفى والتليفزيونى بإدارة الإعلام بالهيئة، والأستاذة رحاب أحمد، المنسق الإعلامى الصحفى والتليفزيونى بإدارة الإعلام بالهيئة.