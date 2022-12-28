انطلاق الملتقى العلمى الأول للمركز القومى للبحوث ومدينة الأبحاث العلمية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم فعاليات الملتقى العلمى الأول للمركز القومى للبحوث ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





شهد الافتتاح الدكتور منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والعلماء من المراكز البحثية وأساتذة الجامعات، ووفود الدول العربية المشاركة من الإمارات والجزائر والكويت، والشركات المتخصصة فى تقنية النانو الصناعية والمعملية، والجهات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية والألبان والصناعات الصيدلانية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.

وأكدت الدكتورة منى عبداللطيف مدير المدينة أن الملتقى يأتى فى إطار التعاون والتكامل والشراكة بين الجهات البحثية لمتابعة كل جديد فى العلم بما يخدم المجتمع، والصناعات التطبيقية، ولتحقيق أهداف محاور التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقالت إن الملتقى يهدف إلى إيجاد حلول والتوسع فى الإنتاج المحلى عالى الجودة بديلًا عن الاستيراد، فضلًا عن التعاون مع عدد من المؤسسات والأفراد، منهم شركات الصناعات الغذائية، وشركات الأدوية ومستحضرات التجميل، وطلاب كليات العلوم والصيدلة والزراعة والطب البيطرى، والباحثين فى مجال الكبسلة الحديثة.

واضافت أن الملتقى يهدف لفتح آفاق للتعاون العلمى بين الباحثين، وكذلك مع الشركات والمصانع؛ لربط البحث العلمى بالصناعة الخضراء الآمنة المستدامة، والتعرف على المقترحات والحلول لمشكلات التصنيع الغذائى والدوائى، والتأكيد على أهمية تكنولوجيا الكبسلة الدقيقة وتكنولوجيا النانو وفن التعبئة الذكية للمنتجات المختلفة.

شهد الملتقى مشاركات من قبل علماء وأساتذة وخبراء حول أحدث المستجدات المتعلقة بتكنولوجيا النانو، ونقاشات علمية وفنية، وورش عمل تضمنت التدريب على تطبيق تقنية النانو مع عرض أحدث أبحاثهم التطبيقية المتعلقة بمجال النانوتكنولوجى.