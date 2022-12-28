هيئة الرعاية الصحية تعتمد تطبيق الدليل الصادر عن هيئة الدواء المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - رئيس مجلس إدارة الهيئة يُلزِّم الإدارة التنفيذية بأدلة العمل الإكلينيكية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

رئيس مجلس إدارة الهيئة: اعتماد تطبيق برنامج الصيدلي المقيم بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية .. ونستهدف اعتماد أقسام الصيدلة بمستشفيات الهيئة من الجمعية الأمريكية

رئيس مجلس إدارة الهيئة: إطلاق برنامج بعثات للخارج للأطقم الطبية من كافة الفئات يستهدف ابتعاث 600 من الكوادر الطبية من العاملين بالهيئة لدول كندا وفرنسا وإنجلترا والهند

مجلس إدراة الهيئة يوافق من حيث المبدأ على إنشاء وحدة لتقييم استخدام الأدوية والملائمة الدوائية .. وإنشاء مكتبة لدراسة الأدوية والأمراض

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن اعتماد هيئة الرعاية الصحية تطبيق الدليل الصادر عن هيئة الدواء المصرية، ودستور الأدوية الخاص بالمضادات الحيوية واستخدامها، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار التنسيق والتكامل والدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، الإدارة التنفيذية بالالتزام الكامل بتطبيق أدلة العمل الإكلينيكية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وذلك داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في دورته الثانية، والدوري رقم (56)، بعد تجديد الثقة في مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي لمدة 4 سنوات قادمة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4131) لسنة 2022.

واستعرض الاجتماع، خطة عمل إدارة الدواء وشئون الصيدلة بالهيئة خلال الفترة القادمة، والتي ترتكز على استراتيجية الاستخدام الأمثل للدواء، والتي ستتم من خلال تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتوثيقها من خلال المكتبة القومية لدراسة الأدوية والأمراض.

وأوضح الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء، أن الاستخدام الأمثل للأدوية يبدأ مراحله الأولى بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية عن طريق "الاعتماد على الأدلة العلمية، التعاون مع المنظمات العالمية، والعمل بمبدأ الطب القائم على الأدلة"، لافتًا إلى جهود الهيئة بإطلاق المؤتمر الطبي الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى في 17 مايو الماضي للتأكيد على تفعيل ذلك، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الدوائية المتميزة.

وأضاف، أنه تم إنشاء اللجنة القومية للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أنه تم إصدار 4 أدلة علمية من خلال هذه الللجنة، واعتماد دستور الأدوية الخاص بالمضادات الحيوية واستخدامها، ومشيرًا إلى اعتماد المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية لهذه الأدلة، والتي تشمل دلائل وإرشادات تم تعميمها وتفعيلها وتطبيقها بالمنشات الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وتابع: أنه من الخطوات الجادة التي يتم اتخاذها أيضًا تكوين مجموعات عمل الحوكمة ومنظمة الصحة العالمية لضمان الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية أثناء العمليات الجراحية، فضلًا عن أنه تم المشاركة في تدشين كتيب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يحمل تصنيف الأدوية، وتوقيع مصر اتفاقية Muscat Manifesto والتي تتضمن أربعة أهداف أهمها الاستخدام الأمثل للخط الأول للمضادات الميكروبية، وهو التزام سوف تحققه هيئة الرعاية الصحية.

ولفت، إلى الشراكة بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الدواء المصرية في مشروع النقاط المضيئة لمدة 8 شهور، لتطبيق برنامج الإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى بدء البرنامج التدريبي على ذلك بِداية من اليوم بمحافظة بورسعيد بتدريب الصيادلة العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، حيث تم اختيار نقاط مضيئة في كل محافظة ما بين مستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة.

واستكمل، أنه بالنسبة لتفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ترتكز محاور العمل على "الهيكل التنظيمي، المسار الوظيفي الإكلينيكي، تقييم استخدام الأدوية، الملائمة الدوائية، تثقيف المرضى، برنامج أمان الأدوية، تفعيل الصيدلة الإكلينيكية في الرعاية الأولية، برنامج الصيدلي المقيم، برنامج تدريب الطلاب، برنامج تدريب طلاب الفارم دي".

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء وحدة لتقييم استخدام الأدوية والملائمة الدوائية، لتحسين جودة الرعاية وفعالية الدواء بشكل عام والحد من سوء استخدام وتعاطي الدواء، إضافة إلى إنشاء مكتبة لدراسة الأدوية والأمراض لتصبح بمثابة مكتب علمي للهيئة في أي معلومات عن الأدوية والأبحاث العلمية للدواء، علاوة على تجهيز برنامج تدريبي قوي لتدريب الطلاب الخريجين في كليات الصيدلة على أحدث الممارسات.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، اعتماد تطبيق برنامج الصيدلي المقيم بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيمثل طفرة نوعية للتعاون في مجال تدريب الصيادلة الإكلينكيين، ومشيرًا إلى أنه سيتم التطبيق بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء كنموذج أولي، وتابع: نستهدف اعتماد أقسام الصيدلة بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية من الجمعية الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، إطلاق برنامج بعثات للخارج للأطقم الطبية من كافة الفئات، يستهدف ابتعاث 600 من الكوادر الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة للتدريب بدول كندا وفرنسا وإنجلترا والهند خلال عام 2023، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تكليف الدكتور حسين خيري نقيب عام الأطباء وعضو مجلس إدارة الهيئة برئاسة اللجنة العلمية التي ستشرف على البعثات للخارج، بالتوازي مع تدريب الأطباء المصريين في الداخل.

تجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضم كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى مشاركة الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية والمدير الطبي لمركز أسوان للقلب عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

كما شارك اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار علي محرم، المستشار القانوني للهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشئون الصيدلة وإدارة الدواء، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالي والمشرف العام على إدارة الشئون المالية بالهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.