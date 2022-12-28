قرارات جديدة للدمج والإتاحة.. الرئيس يواصل دعم أصحاب الهمم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من التوجيهات، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، للدمج والإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، أبرزها، تيسير إجراءات إصدار كارت الخدمات المتكاملة، وإطلاق مبادرة رفقاء «قادرون باختلاف»، ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة المتزوجة.





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