وزير الخارجية: «الوكالة المصرية للشراكة» من أهم الأذرع التنموية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكرى وزير الخارجية ترأس اليوم، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تم مناقشة استراتيجية عمل الوكالة وخططها التنفيذية للعام القادم 2023/2024.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز ودعم دور الوكالة باعتبارها من أهم أذرع مصر التنموية فى القارة الإفريقية ودول الكومنولث، وما تتمتع به من دور رائد فى تعزيز التعاون جنوب - جنوب فى المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم الفنى فى مختلف المجالات، وبرامج بناء القدرات للدول الافريقية الشقيقة، فضلاً عما تقدمه من مساعدات إنسانية للدول ذات الاحتياج. وكشف السفير أبو زيد، أن اجتماع مجلس إدارة الوكالة شهد نقاشاً مطولاً لمختلف البرامج والخطط، وتحديد مناطق ومجالات الاهتمام والأولوية فى برامج الوكالة خلال العام القادم، بما يضمن تنفيذ أولويات وأهداف السياسة الخارجية المصرية فى دعم وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية.

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