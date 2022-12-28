جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف: "رئيس النواب عرض عليا إنشاء قانون لتنظيم مصادر تمويل صندوق ذوى الهمم، لتقديم خدمات لهذه الفئة". وأوضح الرئيس أن أبرز هذه الهيئات المطالبة بتقديم الدعم هى: "صندوق هيئة قناة السويس 100 مليون، صندوق الشهداء والمصابين 100 مليون، صندوق الرعاية الصحية 100 مليون، صندوق الإسكان 200 مليون". وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله إلى مقر الاحتفالية كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس مجلس النواب حنفى جبالى، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يوجه بدعم ذوى الهمم بمليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.