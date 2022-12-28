السيسى خلال احتفالية «قادرون باختلاف»: أنتظر هذه المناسبة عاما بعد عام

جدة - نرمين السيد - نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بناتى وأبنائى من ذوى الهمم.. وأسرهم الكرام،



الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لى، ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم إلى الشعب المصرى العظيم، وجميع أبنائى وبناتى من النشء والشباب وأخص منهم ذوى القدرات والهمم، بالتهنئة بحلول العام الجديد مع تمنياتى الصادقة، بأن ينعم الله "عز وجل"، على مصر وشعبها بالخير والنماء الدائمين.

وأقول لكم بصدق، إننى أنتظر هذه المناسبة، عاما بعد عام، لأشارك معكم هذا التقليد السنوى نستلهم منكم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية وروح التحدى، ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرا بهذا الوطن، الذى أصبح حريصا على تكريم أبنائه من ذوى الهمم ويرى فيهم النبتة الصالحة، التى نزرعها لنحصد من ورائها خيرا كثيرا لنـــا جـمـيـعـا وللأجيــــال القادمــــــــة، بــــإذن الله واعتزازا بكم، أبنائى وبناتى من ذوى الهمم، كونكم أصبحتم تمثلون أحد أهم آليات بناء هذا الوطن نقدر جهودكم وإنجازاتكم، ونرى فى إسهاماتكم فى شتى المجالات، أيادى بيضاء، يزداد عمق أثرها وتأثيرها، يوما بعد يوم، فى سعينا نحو بناء دولتنا العصرية الحديثة ونحافظ بكم ومعكم على هويتنا المصرية الوطنية الأصيلة.

الإخوة والأخوات،

إن الظروف الدقيقة، التى يمر بها العالم خلال الآونة الأخيرة قد خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة، وفرضت تحديات جسيمة جعلتنا ندرك يقينا، أن الالتفاف حول الوطن، والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته الإلهية، هى السبيل الوحيد ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية، وفق ما نصبو إليه ونحلم به.

بناتى وأبنائى،

لقد أدركنا منذ الوهلة الأولى، وطوال سعينا فى هذا الطريق، أن مقدار النجاح ومعدلات الإنجاز، مرهونة بالأساس، بما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم، وهذا ما جعلنا نحرص عليه دائما، ونعمل على توجيه جميع مؤسسات الدولة المعنية، للعمل على تقديم يد العون والمساعدة فى مواجهة تحدياتكم، وتوفير البيئة المناسبة، لتمكينكم من المشاركة الفعالة، وتعظيم إسهاماتكم والاستفادة من قدراتكم، فى مختلف مسارات العمل الوطنى.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة، لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة، للعمل على استكمال ما بدأناه معا من خلال تعزيز البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها ولتصبح جهود تمكين أبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم جزءا أساسيا لا يتجزأ، من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

وفى هذا الإطار، أسمحوا لى بأن أعلن لكم عن الإجراءات التنفيذية، التى وجهت مختلف مؤسسات الدولة بها، خلال الفترة المقبلة:

أولا - تكليف وزارة التضامن الاجتماعى، لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد، للمرأة من ذات الهمم المتزوجة، أسوة بباقى الأشخاص ذوى الهمم.

ثانيا - تكليف وزارة الشباب والرياضة، بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام، لأبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم، لكافة مراكز الشباب، ومراكز الابتكار الشبابى والتعلم، والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية، من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقا لأفضل الأطر التى تتيحها تلك المنشآت الرياضية، والتوسع فى مجالات التدريب والتأهيل لذوى الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية فى أنشطة الكشافة والجوالة.

ثالثا - تكليف وزارة الشباب والرياضة أيضا، بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية، باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوى الهمم فى مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوى الهمم، تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، وتشكيل الفرق الرياضية منهم.

رابعا - تكليف وزارة الإسكان، بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوى الهمم، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ويتم تحديد نسبة لهم، ضمن الأولويات التى يتم تخصيصها ووفقا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليا، فى مختلف المدن الجديدة مع توفير كود الإتاحة، فى المنشآت العامة والسكنية.

خامسا - تكليف وزارة الصحة، بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوى الهمم، فى جميع الهيئات العلاجية فى مختلف المحافظات وإتاحة خدمات مرافقة إضافية، للمرضى من ذوى الهمم فى العناية المركزية، إذا تعذر التواصل مع المريض.

سادسا – تكليف وزارة النقل، بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية، التى يتم تنفيذها حاليا، من طرق وكبارى وأنفاق ومحطات للمترو والمونوريل وغيرها بأكواد الإتاحة ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية، الخاصة بذوى الهمم.

سابعا – تكليف وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى بالتنسيق معا، لإطلاق مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف" فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، ودور الرعاية ومختلف الهيئات على أن يقوم مجلس الوزراء، بوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين، على قيامهم بالاشتراك فى هذه المبادرة.

ثامنا – تكليف وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، فى مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.

الإخوة والأخوات..

أسر وأولياء أمور أصحاب الهمم،

لا يمكن أن تفى كلمات الشكر، وعبارات التقدير، ما قدمتموه لأبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم، من رعاية شاملة ومساهمتكم بهذه الرعاية المقدرة، فى نهضة هذا الوطن وأعدكم بأننا سنظل حريصين على بذل كل جهد ممكن، من أجل تحقيق التمكين الذى يليق بكم.

وفقنا الله جميعا، إلى ما فيه الخير، لهذا الوطن العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.