الرئيس السيسي: أحرص على المشاركة في "قادرون باختلاف" عاما بعد عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:26 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يطيب لي ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم للشعب المصري العظيم وجميع أبنائي وبناتي، وأخص منهم ذوي القدرات والهمم بحلول العام الجديد، مع التمنيات الصادقة أن ينعم على مصر بالخير والنماء الدائمين.. وأننى أنتظر هذه المناسبة عاما بعد عام لأشارك معكم هذا التقليد السنوي"..

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف": نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الذي أصبح حريصا على تكريم ذوي الهمم.. ونري فيهم النبتة الصالحة التي نزرعها ونحصد من ورائها خيرا".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نعتز بكم.. أصبحتم تمثلون أهم أليات بناء الوطن ونقدر جهودكم وإنجازاتكم.. ونري إسهاماتكم في شتي المجالات.. أيادي بيضاء يزاد عمق أثارها يوما بعد يوم بالحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة".