جامعة الأزهر تبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول وتهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:26 مساءً -
شدد مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمحافظة على الانضباط في اللجان، وأن يراعى الطلاب فيأخذ كل طالب حقه في التصحيح، وأن يراعى تفاوت مستويات الطلاب في وضع الأسئلة.
وأكد المجلس على حضور الأساتذة في اللجان، ومتابعة العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام لكل الشكاوى والمقترحات بما يسهم في انتظام الامتحانات، وتوضيح الأسئلة والإجابة عن استفسارات الطلاب.
كما أكد المجلس على ضرورة تهيئة المناخ النفسي للطالب في اللجنة؛ لكي يستطيع استرجاع ما حصله من علوم، وأهاب بأعضاء هيئة التدريس أن تكون أسئلتهم من المقررات الدراسية ومما تم شرحه في المحاضرات.
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كما إختتم مركز القياس والتقويم بجامعة الأزهر فعاليات المرحلة الأولى من برامجه التدريبية لنشر ثقافة القياس والتقويم لدى أعضاء هيئة التدريس؛ صرح بذلك الدكتور جمال الهواري، وكيل كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تضمنت تدريب مديري وأعضاء وحدات القياس والتقويم بكليات جامعة الأزهر بالوجه البحري والبالغ عددها (29) كلية، لافتًا إلى أن عملية التدريب كانت بنظام الحضور المباشر أو بنظام التدريب عن بُعد من خلال منصة Microsoft Teams.
وأوضح مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الأزهر أنه في ضوء رسالة مركز القياس والتقويم بجامعة الأزهر كُلِّفَتْ الكليات التي دربت بتنفيذ عدد من المهام في ضوء الخطة التنفيذية للمركز للعام الجامعي 2022/ 2023م ومجالات عمل وحداته النوعية الثلاث: (التدريب والإعلام، بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، والبحوث والتحليلات الإحصائية)؛ للوقوف على أثر التدريب، وتحديد صور الدعم الفني اللازمة؛ لتمكين الكليات من المضي قدمًا في تطبيق مهارات القياس والتقويم؛ استعدادًا لمتابعة مواصفات الورقة الامتحانية بالفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022/ 2023م.
وأضاف الهواري أن أعمال التدريب توقفت مؤقتًا؛ نظرًا لقرب امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي سوف يبدأ الأسبوع القادم، وسوف يواصل المركز نشاطه التدريبي -إن شاء الله- عقب انتهاء إجازة نصف العام، وخلال الفصل الدراسي الثاني؛ من خلال البدء في تدريب أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة بالقاهرة وقطاع الوجه القبلي بأسيوط؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م والنهوض والارتقاء بمنظومة الامتحانات؛ تنفيذًا لرؤية جامعة الأزهر المستقبلية.