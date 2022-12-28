جامعة الأزهر تبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول وتهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:26 مساءً -

شدد مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمحافظة على الانضباط في اللجان، وأن يراعى الطلاب فيأخذ كل طالب حقه في التصحيح، وأن يراعى تفاوت مستويات الطلاب في وضع الأسئلة.

وأكد المجلس على حضور الأساتذة في اللجان، ومتابعة العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام لكل الشكاوى والمقترحات بما يسهم في انتظام الامتحانات، وتوضيح الأسئلة والإجابة عن استفسارات الطلاب.

كما أكد المجلس على ضرورة تهيئة المناخ النفسي للطالب في اللجنة؛ لكي يستطيع استرجاع ما حصله من علوم، وأهاب بأعضاء هيئة التدريس أن تكون أسئلتهم من المقررات الدراسية ومما تم شرحه في المحاضرات.

وقدم المجلس التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة