القوى العاملة: برامج تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ، بشأن افتتاح الاقسام الجديدة بمركز تدريب الحضرة بعد تطويرها وبدء برامج التدريب المهنى بداخلها علي مهن الكوافير لـ ١٨متدربة ، والستائر والمفروشات لـ ١٧ متدربة ، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة على توفير مهن جديدة يتطلبها سوق العمل بالمحافظات على مهن حديثة مع تحديث مناهج التدريب وتكثيف البرامج التدريبية للشباب من الجنسين داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة .

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره للوزارة ، أنه تم افتتاح الاقسام الجديدة وبدء العمليات التدريبية بداخلها ، حيث قام المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، بافتتاح الدورات التدريبية الجديدة للشباب واطمان على سير العملية التدريبية بداخلها للمتدربات وذلك بهدف تأهيلهم لسوق العمل ثم توفير فرص عمل تساهم في رفع مستوى المعيشة لهم.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى التدريب على تلك المهن التقدم إلى مراكز التدريب المهنى والتسجيل فى تلك الدورات ، او من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة وتقديم الاوراق المطلوبة ، وحضر الافتتاح ايفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب ، وداليا عبد المجيد باحث بالإدارة ، ونورا محمد مدير مركز تدريب الحضرة ، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة .