صورة تذكارية وقبلة على الرأس.. السيسى يلبى طلب الطفلة جودى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. والتقط الرئيس عددا من الصور مع أطفال "قادرون باختلاف" عقب انتهاء العرض المسرحى. فيما حرص عدد آخر من الأطفال على تقبيل رأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعناقه، وسط حالة من الفرحة فى صفوف الأطفال.

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