الرئيس السيسى: الاستقواء بمقدرات الوطن السبيل الوحيد للعبور من الأزمات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إن الظروف الدقيقة التى مر بها العالم فى الآونة الأخيرة قد خلفت أزمات متلاحقة جعلتنا ندرك أن الالتفاف حول الوطن والاستقواء بمقدراته هو السبيل الوحيد للعبور من تلك الأزمات بل تحقيق حلم بناء الدولة المصرية.





وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته بفعاليات النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، عبر فيها عن اعتزازه بالحرص على المشاركة فى هذا الحدث السنوى. وتابع "لقد أدركنا أن النجاح ومعدلات الإنجاز مرهونة بما نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم، وهو ما جعلنا نعمل على توجيه جميع مؤسسات الدولة لتقديم يد العون لمساعدتكم وتوفير البيئة المناسبة".

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