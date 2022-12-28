الرئيس السيسى لـ قادرون باختلاف: نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدى

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، كلمة بفعاليات النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، عبر فيها عن اعتزازه بالحرص على المشاركة فى هذا الحدث السنوى.





وأضاف الرئيس "يطيب لى ونحن على أعتاب عام جديد أن اتقدم لشعب مصر العظيم وأخص منهم ذوى القدرات والهمم بحلول العام الجديد وأن ينعم الله على مصر وشعبها بالخير والنماء". وتابع "أقول لكم بكل صدق أنى أنتظر هذه المناسبة عاما بعد عام لأشترك معكم فى هذا التقليد السنوى.. نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدى ومشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن وأرى فيكمم بذرة صالحة".

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