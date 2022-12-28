عاجل- معاش وإسكان وعضويات.. 8 تكليفات رئاسية لخدمة ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس خلال كلمة له باحتفالية "قادرون باختلاف" عن الإجراءات التنفيذية لخدمة ذوى الهمم، وهى كالتالى: 1.تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار كارت الخدمات المتكاملة، ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة ذات الهمم المتزوجة أسوة بالباقى. 2.تكليف الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات بكافة مراكز الشباب والابتكار والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية وفقا لأفضل الأطر. 3.التوسع فى مجالات التدريب والتأهيل لتشتمل على جميع المهارات الحياتية والفنية، والاشتراك بفعالية فى أنشطة الكشافة والجوالة، وتكليف الشباب والرياضة بتكثيف الدعم الموجه لقطاع البطولة الرياضية واكتشاف المبدعين من ذوى الهمم فى مختلف المجالات. 4.تكليف الإسكان بمراعاة احتياجات ذوى الهمم، وتحديد نسبة لهم ضمن الأولويات ووفقا للضوابط الخاصة بالمشروعات المتاحة بالمدن الجديدة. 5.تكليف وزارة الصحة بإتاحة جميع الخدمات لذوى الهمم فى جميع الهيئات العلاجية بمختلف المحافظات، وخدمات المرافق الإضافية فى العناية المركزية. 6.تكليف النقل بمراعاة تضمين المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا من طرق وكبارى ومحطات للمترو بأكواد الاتاحة وكافة المتطلبات الخاصة بذوى الهمم. 7.تكليف التربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة؛ لإطلاق مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف" بجميع المدارس ومراكز الشباب والجامعات والأندية ودور الرعاية" على أن يضع مجلس الوزراء آلية للتنفيذ. 8.تكليف القوى العاملة بالتنسيق مع أجهزة الدولة؛ لصياغة برامج لتشغيل الشباب من ذوى الهمم، لفتح آفاق المستقبل وثقلهم بمتطلبات سوق العمل.

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