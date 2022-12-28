رسالة من أمهات قادرون باختلاف للرئيس السيسي: «مبطلناش ثقة في الله»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - قالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، إن شعار "لينا مكان" هو شعار احتفاليتنا اليوم ، مضيفة بأنه ليس شعارا بل حقيقة يشعر بها قادرون باختلاف في بلدنا، حيث اختلفت نظرة المجتمع لهم نظرة جذرية.

أضافت رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، خلال حفل "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: " محملة اليوم برسالة شكر وعرفان وتقدير من أمهات قادرون باختلاف". وقرأت "مبدي" رسالة إحدى الأمهات للرئيس السيسي: "أنا الأم اللى حلمت أحلام كتيرة ميقبلهاش العقل .. بس قلبها كان دليها في أحلامها .. أنا الأم اللى كانت دموعها بتنافس المطر مع كل إحباط وتمسح دموعها وتقول هحاول تاني". تابعت: "أنا الام اللى سهرت ليالي وتحسبها وتفكر وتصلي ..أنا الام اللى ساندت وقوت وحاربت..أنا الام اللى اتقالها مية مرة اسفين مفيش لابنك واللى زيه مكان معانا..ردت مش مهم مكانه في قلبى كفاية ..انا الام اللى اتقالها مش هيقدر قالت لا هيقدر والله يعلم وانتم لا تعلمون ". واصلت: "أنا الام اللى مبطلتش ثقة في الله وفى ابنها وربها .. رئيس شاور على ابني واخواته وقال دول القادرون باختلاف ودلوقتي والنهاردة في حياته بطل.. حقا إن سألوك عن الصبر فابحثوا عنه في قلوب أمهات القادرون باختلاف".