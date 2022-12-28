وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب إبراهيم عبدالعاطي مستشارًا للمجلس الأعلى للمستشفيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بندب د. إبراهيم عبدالعاطي محمد مستشارًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للشئون المالية والإدارية بجانب عمله بإدارة المستشفيات الجامعية.

جدير بالذكر أن د. إبراهيم عبدالعاطي يعمل بإدارة المستشفيات الجامعية منذ أكثر من ٢٥ عامًا حتى تم تعيينه مديرًا عامًا للشئون الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة القاهرة، كما تم تعيينه رئيسًا للإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية للشئون المالية والإدارية لمدة سبع سنوات، ومديرًا لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.