السيسي : الكون يسير بتدبير الله والدولة حريصة على القيام بدورها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير وحرصها على القيام بدورها كاملا تجاه أبنائها، وقال إن" كل ما في الكون مقدر ويسير بتدبير الله سبحانه وتعالى ولكن ليس معنى أن الدولة ليس لها دور".

واستشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، في مداخلة ردا على خديجة شعبان (فتاة من ذوي الهمم) ، اليوم /الأربعاء/ خلال الاحتفال بإنطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بقول الله سبحانه تعالى "أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ"، مضيفا "الآباء والأمهات يفكرون في أبنائهم ..ولا يوجد شيء خُلق عبثًا.. فمن خلق الكون مُقدّره ومسيطر عليه فوق تصورنا جميعًا ومهيمن على ملكه وكل خطوة به ، وكل نَفَس في الكون محسوب ومٌقدّر لكن ليس معنى ذلك أن الدولة ليس لها دور".

ومن جانبها ، أعربت الفتاة خديجة شعبان ، عن خالص شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لها وللجميع في" قادرون باختلاف"، قائلة "أنا بحبك يا ريس" ، وذّكرت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما ساعدها خلال احتفالية العام الماضي، وأحضر لها كرسيا لكي تجلس عليه، ورفض أن يحمل الكرسي أحد أفراد الحراسة المرافق له وقام الرئيس بحمل الكرسي بنفسه لتجلس عليه.

وأضافت: "أنا كل أصحابي في الجامعة بيقول لي يا بختك أنتي اللي الريس جاب ليكي الكرسي"، فيما رد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا "أنا اللي يا بختي إني جبت ليكي الكرسي ".

وأعربت الطالبة خديجة ، التي تبلغ من العمر 19 عاما ، وهي طالبة في كلية آداب إنجليزي بالجامعة البريطانية، عن شكرها للرئيس السيسي، لتحقيق حلمها بالظهور على شاشة التليفزيون، وأن تصبح مشهورة.

كما أعربت خديجة عن خالص شكرها للرئيس السيسي على دعمه لها وكل القادرين باختلاف.