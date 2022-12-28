القوى العاملة: ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ ، بشأن تنظيم ندوة توعية بشركة الزيوت والصابون في مجال السلامة والصحة المهنية ، بحضور المدير التنفيذي لقطاع كفر الشيخ والسيد مدير إدارة السلامة والصحه المنهية بالمديرية ، والعاملين بمصنع الزيوت والصابون وممثلين عن حقوق الإنسان ، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالتواصل المستمر مع العمال في بيئة العمل وتقديم النوعيه والتوجيه في مجال السلامة والصحة المهنية لكافة قطاعات الإنتاج.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ ، فى تقريره للوزارة ، أن الندوة التى تم تنظيمها بناء على حرص وزارة القوى العاملة على توفير بيئة عمل آمنه لعمال مصر وتوفير سبل الدعم اللازم في مجال التوعية بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة فى مختلف قطاعات العمل .

وأضاف مدير المديرية، أنه فى فى ختام الندوة تم تسليم درع شركة الزيوت والصابون لمدير المديرية تقديرا للجهود المبذولة في الحفاظ على سلامة العاملين وتقديم أوجه الدعم في مجال السلامة والصحة المهنية ،ونقل المدير التنفيذي تحيات جميع العاملين لوزير القوى العاملة على اهتمامه وحرصه على حماية حقوق عمال مصر.