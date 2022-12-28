جدة - نرمين السيد - أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى على سؤال أحد أطفال "قادرون باختلاف" حول المادة الدراسية التى كانت مفضلة له فى المدرسة، وذلك ضمن فقرة "اسأل الرئيس" فى النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف".





وأجاب الرئيس "أكتر مادة كنت بحبها فى المدرسة هى التاريخ لأنه مليان بالدروس وفيه مواعظ كتيرة جدا". وأضاف الرئيس "وكل القراءة اللى بقرأها فى التاريخ.. لأنه عبارة عن إنك عشت زمنين الزمن اللى انت عايش فيه وزمن آخر مكنتش موجود فيه بيتكتبلك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يوضح المادة الدراسية المفضلة له وسبب حبه لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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