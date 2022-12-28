اسأل الرئيس فى «قادرون باختلاف».. متى يلتقى السيسى أحفاده؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسألت تاليا عبدالمنعم، الرئيس حول جانب من حياته الاجتماعية "يا ريس حضرتك عندك أحفاد، وإزاى بتقعد معاهم وحضرتك دايما مشغول؟". وأجاب الرئيس السيسى على سؤال تاليا " نعم عندى أحفاد، ويوم الجمعة بعد الصلاة بتغدى معاهم وبيكون فيه فرصة إنى أشوفهم وأقعد معاهم".

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