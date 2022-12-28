السيسى: السعيد من يقدر على الوقوف بجانب «قادرون باختلاف»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال جلسة "حوار مع الرئيس" على هامش انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف": نحرص فى كل المدن الجديدة على تحقيق المعايير للتيسير على قادرون باختلاف، ودعا الرئيس إلى مساعدة ذوى الهمم وكبار السن.

وقال الرئيس فى رسالته للمصريين: السعيد من يقدر على الوقوف بجانب "قادرون باختلاف"، مشيدا بما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى من مساعدات، مؤكدا أن ما حدث فى "قادرون باختلاف" هو البداية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله إلى مقر الاحتفالية كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس مجلس النواب حنفى جبالى، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.