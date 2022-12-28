السيسى يرد على سؤال كيف نصل إلى كأس العالم

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال جلسة "حوار مع الرئيس" على هامش انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف": "مافيش حاجة هينفع تتحقق بدون جهد وإصرار، عندنا شباب قادر، لكن المهم هو الاختيار والتدريب والإصرار، وعلى اللاعب العلم أن الرحلة طويلة وتحتاج إلى جهد كبير لتحقيق هذا الأمر، المسألة لا تتعلق بمدرب جيد أو توفير ملاعب، الموضوع متكامل مع الأسرة، والدولة، ومع الوقت هنقدر نوصل".

وقال الرئيس، إن المنظومة الرياضية فى مصر يجب أن تتكامل.

وأشار الرئيس إلى أن أكثر ما يفرحه هو وجوده فى احتفالية "قادرون باختلاف" كل عام.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله إلى مقر الاحتفالية كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس مجلس النواب حنفى جبالى، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.