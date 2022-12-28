احتفالية قادرون باختلاف.. الدعاء اليومى للرئيس عبدالفتاح السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الدعاء اليومى له هو دعاء سيدنا يوسف الوارد فى القرآن الكريم "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ" (يوسف 101).

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