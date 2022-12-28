السيسى للمصريين: «حافظوا على اللى ربنا وقف معانا فيه» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال جلسة "حوار مع الرئيس" على هامش انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف": الخوف على مصر دائما منذ العام 2011، وحدوث الموجة الكبرى من الإرهاب والتفجيرات، كان أى حد يشوف مصر يقول خلاص، وكان فيه شباب من الجيش والشرطة والقضاء دفعوا ثمنا كبيرا لكى تكون البلد فى سلام، فحافظوا على اللى ربنا وقف معانا فيه.

ووجه الرئيس التحية والسلام إلى أرواح الشهداء، داعيا بالرحمة والمغفرة، مؤكدا أن مصر لم تنس أسر الشهداء.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله إلى مقر الاحتفالية كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس مجلس النواب حنفى جبالى، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.